Лес мертвецов и странное свечение. Телецкое озеро вошло в список самых таинственных туристических мест России

Телецкое озеро в Горном Алтае вошло в пятёрку самых таинственных туристических мест России, сообщает «Москва 24».

Этот водоём пользуется большой популярностью у туристов, однако местные «считают его проклятым» и стараются пореже проезжать мимо и не смотреть на воду, чтобы не беспокоить духов.

«Считается, что на дне Телецкого озера находится так называемый лес мертвецов. Вода в нём стабильно холодная круглый год, поэтому тела утонувших не пропадают», — сказано в публикации.

По легенде, одними из первых на Телецком утонули всадники Чингисхана. Найти их останки, как и других утопленников, не удалось: утонувшие здесь «пропадают бесследно». Кроме того, иногда по ночам со дна озера раздаётся звон колоколов, а над водой появляется странное свечение, отмечает издание.

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Помимо Телецкого озера, в списке самых таинственных туристических мест оказался Молебский треугольник на границе Свердловской области и Пермского края. Местные говорят, что сюда часто наведываются инопланетяне, а также может замедляться и ускоряться течение времени.

Ещё одна загадочная локация — озеро Лабынкыр на востоке Якутии, где, по утверждениям «очевидцев», обитает «лабынкырский чёрт» или «якутское лох-несское чудовище». Существо якобы обитает в воде, но также выходит на сушу и нападает на оленей и даже людей.

Наконец, в списке также оказались печально известный перевал Дятлова, где в 1959 году на горе Холатчахль по неизвестной причине погибли девять опытных туристов, а также заброшенная психиатрическая больница Алленберг в Знаменске Калининградской области.