Время полета вырастет. Рейсы в Россию направят по новым воздушным коридорам

Международные рейсы в Россию будут выполняться по новым воздушным коридорам до открытия прежних, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Как рассказали в ведомстве, время полёта увеличится от 45 до 90 минут.

Как сообщает РИА Новости, отдельно Ростуризм рекомендовал отложить поездки в ряд регионов России на юге до 2 марта.

Напомним, ранее Росавиация приостановила работу ряда аэропортов в России с 03:45 (мск) 24 февраля до 03:45 (мск) 2 марта. Речь идёт о воздушных гаванях в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.