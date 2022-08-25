Лоукостер «Победа» будет летать в Барнаул из Шереметьево

Лоукостер «Победа» составил зимнее расписание, и с ноября многие столичные рейсы будут осуществляться из Шереметьево. Нововведение также затронет Барнаул, сообщается на сайте авиакомпании.

Помимо этого, из Шереметьево самолёты будут летать в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

Отмечается, что продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время.