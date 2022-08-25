Лоукостер «Победа» будет летать в Барнаул из Шереметьево
С ноября авиакомпания переходит на зимнее расписание
25 августа 2022, 09:15, Никита Черников
Лоукостер «Победа» составил зимнее расписание, и с ноября многие столичные рейсы будут осуществляться из Шереметьево. Нововведение также затронет Барнаул, сообщается на сайте авиакомпании.
Помимо этого, из Шереметьево самолёты будут летать в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
Отмечается, что продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время.
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