Лучшая советская здравница: Путин предлжил возродить курортную зону на Каспии

Президент России Владимир Путин предложил возродить курортную зону Каякент на Каспии. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что в советское время здравница была одной из лучших в стране.

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране», — заявил глава государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Общество Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»

Напомним, что 5 сентября в рамках ВЭФ Путин заявил, что настоящей «страной восходящего солнца» является Россия. Он объяснил это тем, что самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.