Максимум покрытия: во всех популярных зонах отдыха в Шерегеше появился быстрый интернет

После открытия сезона в Шерегеше существенно вырастает спрос на связь — гости курорта активно делятся фотографиями и видео с отдыха, скачивая и отправляя в сеть терабайты данных. Билайн подготовился к нагрузкам — теперь ещё больше абонентов смогут одновременно пользоваться сетью 4G без потери скорости.

Например, с парковки горнолыжного комплекса «Шерегеш» стало комфортнее заказывать такси. В гостиницах и туристических комплексах у подножья, а также между посёлком и комплексом «Шервурд» можно посмотреть любимый сериал после насыщенного дня. Кроме того, качество связи улучшили и на территории посёлка Шерегеш, в той зоне, где обычно туристы снимают квартиры в сезон, за счёт чего увеличивается нагрузка на сеть.

Ранее оператор улучшил качество связи 4G в секторе «Е», у подъёмников сектора «Б», сектора «Е» и в посёлке Шерегеш, а также на базе отдыха «Медвежонок». Также позитивные изменения ещё в прошлом сезоне заметили в гостиничном секторе и по дороге к нему — в частности, в отелях Sky Way, «Вертикаль», «Кая», «Спортотель», «Альпен Клаб», «АльпенХоф», «Швейцария», «Франция», «Шервуд» и других.

«Горнолыжный сезон в Шерегеше начинается раньше, чем на других горнолыжных курортах. Впечатлениями от поездки сюда хочется делиться — выкладывать фотографии в соцсети, записывать видео, делиться с близкими эмоциями по видеосвязи. Поэтому очень важно развивать здесь сеть 4G и адаптировать её к высоким нагрузкам в сезон. Мы планомерно ведём эту работу — с начала 2021 года сеть на курорте выросла в два раза. Сегодняшнее количество базовых станций покрывает все популярные места курорта, что делает нашу сеть одной из лидирующих», — рассказал директор Кемеровского отделения билайн Алексей Ядрышников.

Кроме того, перед началом сезона билайн ускорил до 30% мобильный интернет на всей территории Кемеровской области. Техническое решение оператора называется рефарминг — перераспределение частотного диапазона, в результате которого расширилась полоса частот 4G LTE. Это можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги территория получила скоростное трёхполосное шоссе. Также летом 2022 года в регионе запустили технологии VoLTE и VoWiFi, позволяющие улучшить качество голосовых вызовов. Это решение, помимо прочего, позволяет дополнительно увеличить скорость интернета за счёт разгрузки сети.

ПАО «ВымпелКом»

LatgBoifs