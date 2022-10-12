Манжерок или Чепош? Стало известно, какие алтайские курорты выбирают российские туристы

С мая по август 2022 года на Алтае побывало на 45% больше туристов, чем годом ранее. При этом наибольший интерес к «краю бирюзовых рек» проявили новосибирцы, кузбассовцы и омичи. Об этом сообщил мобильный оператор Tele2.

Так, чаще всего на Алтае отдыхали сибиряки (55% турпотока). Из Новосибирской области прибыло 18% гостей, из Кузбасса — 11%, из Омской области — 8%, из Москвы — почти 8%, из Томской области — 5%, из Красноярского края — чуть менее 5%. Новосибирцы, красноярцы и москвичи чаще приезжали в Манжерок, а кузбассовцы, омичи и томичи выбирали для отдыха окрестности озера Ая. По сравнению с отпускным сезоном прошлого года больше всего выросла посещаемость курорта Манжерок — турпоток в эту локацию увеличился в три с половиной раза.

В пятёрку наиболее популярных локаций вошли окрестности озера Ая (это направление выбрали 19% туристов), курорт Манжерок (17%), озеро Телецкое (14%), базы отдыха в районе села Чепош (13%) и пляжный комплекс «Рублёвка» в Чемальском районе (11%).

Tele2 также заметил, что туристы стали активнее пользоваться мобильным интернетом: в среднем каждый отдыхавший на Алтае потратил на 4% больше трафика, чем в прошлом году. Больше других «качали» туристы, отдыхавшие на пляжах комплекса «Рублёвка», а самый значительный прирост интернет-трафика на пользователя — 19% год к году — заметили близ села Чемал, на острове Патмос и в районе Чемальской ГЭС. Использование голосовой связи осталось на уровне прошлого года.