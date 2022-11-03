Места силы. Где на Алтае любят отдыхать российские туристы

С мая по август 2022 года Алтайский край посетили на 21% больше туристов, чем за тот же период 2021-го, сообщили в Tele2. Благодаря хорошему покрытию в популярных местах оператор определил самые многочисленные локации. Так, по количеству туристов уверенно лидирует озеро Большое Яровое. Чаще всего здесь отдыхали кузбассовцы (треть от общего количества туристов в Яровом), новосибирцы (20%) и томичи (12%). За год турпоток на озере вырос на 25%.

На втором месте — Белокуриха. Турпоток здесь на треть ниже, чем в Яровом, но привлекательность направления растёт: за год количество отдыхающих увеличилось на 15%. Среди гостей больше всего иркутян (18%), кузбассовцев (15%) и красноярцев (14%).

Третью строчку рейтинга занимают лечебные озёра под Завьялово. Здесь гости из Кемеровской области составили 53% всего турпотока, новосибирцы — 31%, томичи — 8%. За год число туристов в Завьялово увеличилось на 20%.

Также пользовалась популярностью родина Василия Шукшина — село Сростки. Туристы приезжают сюда ради музея и горы Пикет, где установлен памятник знаменитому актёру, режиссёру и писателю. В этом году турпоток в шукшинские места увеличился на 14%. Чаще всего приезжали из Новосибирской области, Кузбасса и Республики Алтай.

На горе Пикет клиенты Tele2 «качают» больше всего: среди туристических локаций Алтайского края это место лидирует по использованию мобильного интернета в расчёте на пользователя.

Ещё одна точка притяжения туристов — игорная зона «Сибирская монета». В этом году развлекательный комплекс принял на 62% больше гостей, чем годом ранее. Чаще других сюда приезжали кузбассовцы (19% от общего числа посетителей игорной зоны), новосибирцы (8%) и красноярцы (7%).