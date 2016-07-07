Местная Ибица: зачем ехать на Яровое и как здесь провести время?

Фото: visitaltai.info

Город-курорт Яровое прославился далеко за пределами Алтайского края. Каждое лето сюда приезжают отдыхать около 80 тыс. туристов, среди которых как обычные жители региона и России, так и знаменитости. В разное время здесь были Вера Брежнева, Евгений Гришковец, Ева Польна, Илья Лагутенко, Никита Джигурда и многие другие.

Почему сюда стоит ехать?

Фото: visitaltai.info

Развлечения здесь найдут как семьи с детьми, так и молодежь. Малышам точно понравится театр под открытым небом, где проходят интерактивные спектакли и пенные праздники. На пляжной зоне расположены водные аттракционы, различные батуты и детские комнаты. На берегу озера находится самый крупный в Сибири открытый аквапарк "Лава", посетители которого могут попробовать скатиться с горок различной высоты и сложности, поплавать в разнообразных бассейнах и погреться в сауне.



За весёлыми конкурсами для всей семьи можно отправиться на пляж "Причал 42", а излюбленное место молодежи - "Причал 22", который с наступлением ночи превращается в огромный танцпол. Лазерное шоу, пенные вечеринки и музыка от известных ди-джеев — все это позволяет сравнивать Яровое с Ибицей и Казантипом.

Фото: visitaltai.info

Кроме того, город-курорт славится своими санаториями и целебными грязями солёного озера, степным климатом и минеральными источниками. Сюда приезжают лечить бесплодие, кожные болезни и заживлять раны. Главными здравницами здесь считаются бальнеологическая клиника "Озеро Яровое" и санаторий "Химик".



Отдыхающие могут отправиться на экскурсию на природный водоем "Теплый ключ", озера Малое Яровое и Кулундинское, полетать на самолете и воздушном шаре и покататься на лошадях.

Где остановиться? Фото: visitaltai.info