Минприроды оценило затраты на развитие экотуризма в один миллиард рублей

Для строительства объектов туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) требуется 993,2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минприроды.

В министерстве полагают, что если средства получится привлечь, то в 2023 году эти территории смогут посетить 13,2 млн туристов. Для сравнения: в 2021 году ООПТ посетили 10,6 млн отдыхающих.

Финансирование требуется для создания и развития экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой для этого техники.

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Глава Минприроды Александр Козлов отмечает, что поток туристов в заповедные территории растёт. Сегодня это уже 10% от общего количества туристов в стране. В ведомстве считают, что национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он должен быть управляем и не вредить природе.

На данный момент ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, который заложит единые основы правового регулировании туризма и рекреационной деятельности в границах охраняемых зон. Также этот документ вводит в российское законодательство термин «экотуризм» и регулирует этот вид деятельности. Для каждой охраняемой территории предполагается установить рекреационную ёмкость — максимальное число отдыхающих, которые могут посещать её без ущерба для природы.

Ранее мэр Сочи сообщал, что летом 2022 года в городе планируют отдохнуть около 4,5 млн россиян. Для них будут работать 188 пляжей.

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