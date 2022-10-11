Мобилизованным на Алтае туристам объяснили, почему им могут не вернуть деньги

Если под частичную мобилизацию попал гражданин, который уже оплатил турпутёвку, то он может вернуть лишь часть потраченных денег, пишет altapress.ru. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

Он уточнил, что невозможность отправиться в турпоездку по указанной причине — существенное изменение обстоятельств.

«Это значит, что в случае отмены тура возврат производится за вычетом фактически понесённых затрат. Туроператор мог уже оплатить какие-то услуги по размещению, по перевозкам. При замене туриста с него могут брать дополнительную плату», — пояснил глава алтайского турведомства.

При этом Дешевых подчеркнул, что Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям возвращать деньги в полном объёме и в приоритетном порядке всем попавшим под частичную мобилизацию.

«Вместе с Ростуризмом мы готовы реагировать на такие случаи и оказывать содействие в каждой конкретном случае», — отметил он.

Ранее в Новосибирске мужчину не пустили в самолёт, летевший в Турцию, из-за «мобилизации в 56 лет». Теперь он пытается вернуть потраченные деньги.