Море, солнце и недорогое жилье: как иммигрировать в Болгарию

Болгария — одна из перспективнейших стран для иммиграции граждан России: уровень жизни сопоставим с многими другими странами Европы, тёплый климат, язык похож на русский. О плюсах и минусах жизни в балканской стране, а также о возможности получить паспорт Болгарии россиянам — далее в статье.

Преимущества жизни в Болгарии

Граждане России выбирают эту страну для переезда из-за ощутимых преимуществ:

— комфортный климат и близость моря;

— приемлемая цена товаров в магазинах, дешёвая стоимость проживания;

— заработные платы в среднем выше российских;

— хорошие условия для начинающих и уже состоявшихся бизнесменов.

Это делает балканскую страну хорошим выбором для желающих иммигрировать в Европу или же открыть своё дело. Комфортно здесь будет и самозанятым, и работающим на удалёнке. Налоговое законодательство этой страны весьма лояльно к таким сотрудникам.

Выучить язык будет просто — он похож на русский, который, кстати, здесь многие знают. К выходцам из России местные жители относятся хорошо — всегда помогают разобраться в возникающих вопросах.

Недостатки жизни в Болгарии

Несмотря на то, что Болгария предоставляет бизнесменам хорошие возможности, простому работнику иммигрировать с целью трудоустройства будет на порядок сложнее. Здесь есть места для настоящих мастеров своего дела, которые должны быть весьма востребованными (это традиционно IT, медицинские и инженерные специальности).

Многие люди, переехавшие в эту страну, отмечают большой уровень замусоренности в некоторых районах, не самый высокий уровень медицины, не всегда хорошее качество бытовых услуг.

Как иммигрировать

Есть несколько программ, по которым граждане РФ могут переехать в эту страну: воссоединение семьи, трудоустройство, резидентство при покупке недвижимости. Приобретение квартиры или дома станет одной из самых простых способов переезда, трудоустройство может быть сложным и затянуться надолго, а бизнес — желание и возможность открыть его есть не у всех.

Кстати, недвижимость здесь не самая дорогая — это является ещё одной причиной, почему россияне выбирают именно Болгарию. Следует понимать, что иммиграция дело серьёзное и тем, кто интересуется данной процедурой, следует заручиться юридической поддержкой.