Москвичка прервала тур по Алтаю и обвинила туроператора в поедании её еды и других грехах

Путешественница из Москвы судится с туроператором, у которого в июне 2020 года приобрела четырёхдневный тур по Алтаю для себя и подруги стоимостью более 50 тыс. рублей, а после двух дней досрочно прекратила поездку, пишет TourDom.ru.

Суд первой инстанции обязал туроператора выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Но в апелляции юристам удалось опровергнуть почти все доводы москвички и значительно снизить указанную сумму.

«Туристка, считавшая себя потерпевшей, решила подать в суд, но почему-то спустя восемь месяцев. У неё была масса претензий к организации тура — от несоответствия требований к индивидуальному трансферу и питанию до обвинения туроператора в угрозах, неоказании медпомощи и употребления алкоголя водителем-гидом», — уточняет издание.

Например, двум женщинам было мало места в седане Renault Fluence, рассчитанном на трёх пассажиров. При этом никаких конкретных характеристик автомобиля в заявке бронирования прописано не было.

Упрёки касались и питания. Туристка возмутилась тем, что оплачивала часть приёмов пищи, хотя в договоре было прописано, что она самостоятельно решает эти вопросы в первый и последний дни путешествия, а в остальное время получает трёхразовое питание. Однако женщина отказывалась от предлагаемой еды и сама питалась в кафе. В исковом заявлении она указала, что организаторы якобы ещё и ели её продукты.

Москвичке не понравились ночёвки в палатке, хотя это было предусмотрено изначально. Также она указала, что у неё случилась горная болезнь. Она отказалась от обращения в больницу и попросила организаторов сделать укол. При этом в исковом заявлении женщина указала, что в помощи ей отказали и предложили самолечение.

«Апогеем искового заявления стало обвинение в угрозах при попытке досрочно завершить тур и вернуть часть денег, но эти факты также не были подтверждены», — отмечает издание.

Уже по ходу разбирательств туроператор выплатил туристке около 17 тыс. рублей — сумму, которая осталась после вычета фактически понесённых расходов. Моральный вред из 200 тыс. рублей превратился всего в 2 тыс. рублей.