На Алтае начали бурно скупать отели и базы отдыха

В 2022 году спрос на покупку отелей и баз отдыха в России вырос в среднем на 57%, в регионы-лидеры попала Республика Алтай, рассказали Forbes в Avito.

Руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» на Avito Илья Дудковский пояснил, что бурный рост интереса к приобретению отелей связан с увеличением популярности внутреннего туризма.

«Этот тренд усиливают ограничения на зарубежные поездки, существующие в последние два года, и развитие государственных программ по поддержке внутреннего туризма», — уточнил он.

Кроме того, подчеркнул Дудковский, в России есть «острая нехватка качественных объектов инфраструктуры». К покупке готового бизнеса подталкивают высокие затраты на постройку отеля.

В Республике Алтай спрос на приобретение гостиничного бизнеса за семь месяцев 2022 года вырос на 237%.

«Алтай всегда пользовался популярностью — и не только среди внутренних туристов — благодаря природным красотам», — пояснил эксперт.