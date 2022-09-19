На Алтае образовались настоящие сугробы в сентябре. Снега по колено, туристы откапывали палатки

Фото: Владислав Мосолов / vk.com/vladislav_mosolov

С последствиями снегопада, случившегося в Горном на прошлой неделе, продолжают знакомить своих подписчиков в соцсетях туристы, отдыхающие в Республике Алтай. Так, гость из Самары Владислав Мосолов показал, как палатки их компании занесло настоящими сугробами.

«Зимний лагерь на Аккемском озере. Практически так. Проснулись, а тут и первый снег. Нормальным покрытием. Красота», — написал самарец.

Фото: Елена Доровских / vk.com/id51303246

Жительница Барнаула даже слепила снеговика после сильного снегопада: «Перевал Улаганский, Горный Алтай — лежит первый сентябрьский снег. Ночью были заморозки», — подписала она свой снимок.

Фото: Алёна Кауфман / vk.com/eirala

А туристка Алёна Кауфман поделилась видами на заснеженный лес из своей палатки.

«Был зимний сказочный лес, когда снегопад завалил нас по колено и палатки выкапывали в кедровом лесу... и когда таял снег, то цветы на тропе пахли в точности как летом на солнце... словно заварили ароматный травяной чай по пути», — рассказала она о путешествии по снежному Алтаю.

Напомним, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на Алтае температура повысится до +30 градусов.