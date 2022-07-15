На Алтае ожидают двукратный рост турпотока в 2022 году

Турпоток в Республику Алтай в 2022 году уже вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

«По оценке представителей туроператоров, по итогам года ожидается двукратный рост», — отмечает издание.

В Центробанке полагают, что в 2022 году регион посетят около 4 млн туристов.

Напомним, в 2021 году турпоток в Республику Алтай незначительно снизился и составил 2,186 млн человек. В 2020 году — 2,2 млн туристов.