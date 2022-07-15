На Алтае ожидают двукратный рост турпотока в 2022 году
Туроператоры полагают, что регион посетят около 4 млн туристов
15 июля 2022, 20:50
Турпоток в Республику Алтай в 2022 году уже вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.
«По оценке представителей туроператоров, по итогам года ожидается двукратный рост», — отмечает издание.
В Центробанке полагают, что в 2022 году регион посетят около 4 млн туристов.
Напомним, в 2021 году турпоток в Республику Алтай незначительно снизился и составил 2,186 млн человек. В 2020 году — 2,2 млн туристов.
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