На Алтае планируют построить хилинг-центр с термальным комплексом

Основатель гостиничной сети Green Flow Александр Тертычный планирует построить хилинг-центр на Алтае, сообщает ТАСС.

Инвестор отметил, что сейчас компания реализует три проекта строительства термальных комплексов. Перспективы развития — Алтай, Карелия и Калининградская область.

«На Алтае в настоящее время мы смотрим землю для реализации проекта. Мы здесь в поиске участков, смотрели уже территорию кластера „Белокуриха горная“ в Алтайском крае и Республику Алтай», — пояснил Тертычный.

За основу возьмут проект, который реализуют на Байкале и масштабируют на Алтай. Изменится только площадь.

«Байкал для нас — это основа. По сути, мы будем делать копипаст и масштабировать этот проект, приходя на новую территорию», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее «Бабр24» отметил, что на Байкале площадь комплекса составит 18 тыс. кв. метров. Общая сумма инвестиций — 1,6 млрд рублей. В основе заложена концепция well being — эмоциональное и физическое преображение гостей, услуги для умиротворения и релаксации. Проект должен стать лидером среди гостинично-оздоровительных операторов Байкальского региона.