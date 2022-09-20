На Алтае придумали, как решить проблему с привлечением туристов в межсезонье

На туристическом онлайн-форуме «Знай наше. Зима 22/23» представители Республики Алтай рассказали, как будут привлекать туристов, сообщает РИА Новости.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева, главная проблема — в распределении турпотока.

«Два миллиона гостей для региона с численностью менее 250 тысяч человек — сложная ситуация, тем более 70% отдыхающих приезжают летом», — пояснила она.

Она подчеркнула, что для региона важно не столько увеличение турпотока, сколько его распределение в течение календарного года. Для этого в регионе есть программа помощи малому и среднему бизнесу — компаниям, которые преобразуют летние гостевые дома в круглогодичные.

«У нас работают достаточно крупные инвесторы, есть две горнолыжные базы — всесезонный курорт «Манжерок» и «Телецкий». Надеемся на развитие курорта «Каракольские озёра», — уточнила Ялбачева.

Так, в конце 2022 года на курорте «Манжерок» откроется ещё один комплекс — это примерно 300 номеров категории «пять звёзд», коттеджи и шале высоко в горах. А в следующем году — новые канатные дороги и трассы.

Ранее самые красивые территории Алтая попали в проект «Земля для туризма».