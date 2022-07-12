На Алтае закрыли границу с Монголией

В Республике Алтай на автомобильном пункте пропуска «Ташанта» закрыли проезд в Монголию, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на Сибирское таможенное управление.

Ограничение действует с 11 по 15 июля в связи с государственным праздником Наадам в Монголии.

Работа пункта пропуска будет возобновлена с 16 июля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планируют создать еще один масштабный туркластер.