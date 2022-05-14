На Алтае закрыли маршрут до крупнейшего каскадного водопада
Когда на тропу снова можно будет выйти — пока неизвестно
15 мая 2022, 06:35, Никита Черников
Маршрут на водоскат Учар в Горном Алтае закрыли на неопределённый срок, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.
Причина такого решения связана с напряжённой паводковой и пожароопасной ситуацией в регионе.
«Водоскат Учар расположен на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Свободное посещение территории заповедника невозможно», — напомнили сотрудники территории.
Ранее работники заповедника недалеко от водопада Корбу на Телецком озере сфотографировали медведицу с медвежонком, которые пришли полюбоваться на цветение маральника.
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