На Алтай за «небольшие деньги» зовут россиян «для побега от непростой реальности»
Одна из компаний предоставляет туры, стоимость которых начинается от 132 тысяч рублей
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила россиянам бюджетные туры для побега от «непростой реальности». Туристам предлагают отправиться в Сочи, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Дагестан, Калининград и на Алтай.
Туроператоры отмечают, что люди реагируют на происходящее по-разному. Кто-то отменяет запланированный отпуск, а кто-то хочет приобрести путёвку на поездку по России.
Например, компания Space Travel предлагает туры на Алтай с вылетом из Москвы или Новосибирска продолжительностью от 6 до 11 дней. Стоимость таких туров начинается от 132 тысяч рублей.
При этом туры в Северную Осетию начинаются от 72 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург с учётом перелёта можно отправиться за 40 тысяч рублей на двоих.