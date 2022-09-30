На Алтай за «небольшие деньги» зовут россиян «для побега от непростой реальности»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила россиянам бюджетные туры для побега от «непростой реальности». Туристам предлагают отправиться в Сочи, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Дагестан, Калининград и на Алтай.

Туроператоры отмечают, что люди реагируют на происходящее по-разному. Кто-то отменяет запланированный отпуск, а кто-то хочет приобрести путёвку на поездку по России.

Например, компания Space Travel предлагает туры на Алтай с вылетом из Москвы или Новосибирска продолжительностью от 6 до 11 дней. Стоимость таких туров начинается от 132 тысяч рублей.

При этом туры в Северную Осетию начинаются от 72 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург с учётом перелёта можно отправиться за 40 тысяч рублей на двоих.