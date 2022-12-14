На Алтай запускают авиарейс из Москвы с маршрутом через Полярный круг

Авиакомпания «Ямал» предлагает перелёт из Москвы на Алтай через Полярный круг по программе «стоповер», пишет «Российская газета».

«Во всём мире „стоповер“ — это пересадка в транзитном аэропорту, которая длится не меньше чем 23 часа 59 минут. Для экономных туристов это возможность побывать в новом месте без дополнительных расходов на билет», — уточняет издание.

В авиакомпании «Ямал» в стоимость путешествия со «стоповером» входит перелёт, проживание в отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно и экскурсионная программа. Организаторы обещают, что благодаря «Путешествию на Полярный круг» у пассажиров получится сделать из одного отпуска два.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов указал, что если новый пилотный проект с промежуточной остановкой в Салехарде будет пользоваться спросом, то программу запустят и на других направлениях.

«Сегодня на российском туристическом рынке есть лишь одна программа „стоповер“ — для пассажиров рейсов Москва — Тюмень и Москва — Горно-Алтайск. О популярности этой программы говорить рано, её только запускают», — отметила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса путешествий Tvil.ru.