На «Бирюзовой Катуни» построят премиум-парк-отель стоимостью более 100 млн рублей

В туристической зоне «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае планируют построить премиум-парк-отель. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в состав резидентов особой экономической зоны вошла компания «Соника», в рамках проекта «Высота» которой запланировано строительство нескольких отдельных коттеджей с возможностью размещения до 32 гостей.

Отель также будет включать спа-зону, банный комплекс, центр проката и другие сервисные объекты. По словам учредителя организации Ивана Дрыганта, все объекты собираются вписать в природный ландшафт — ранее это уже удалось воплотить в ходе проекта «Август».

Как отметил он в разговоре с «Ъ», объём инвестиций в премиум-парк-отель составит более 100 млн рублей — реализовать его хотят с 2023 по 2024 год.

Напомним, что, по данным управления по развитию туризма региона, в состав резидентов «Бирюзовой Катуни» входят 27 компаний, общий объём инвестиций сейчас составляет 18,5 млрд рублей.