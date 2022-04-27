На 130% вырос спрос на товары для турпоходов в России перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками спрос у россиян на снаряжение и товары для турпоходов и активного отдыха вырос на 129% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику онлайн-ретейлера Wildberries.

Россияне также стали чаще покупать сопутствующие товары. С 1 по 25 апреля 2022 года на 127% год к году вырос спрос на палатки. Кроме того, на 98% чаще жители покупали спальные мешки, на 148% вырос спрос на треккинговые ботинки, а также на 104% жители России чаще покупали специальные гермомешки.

Снаряжение для горных походов в апреле приобретали на 106% больше, чем год назад. Кроме того, россияне стали больше покупать надувных лодок, которые подходят для сплавов средней сложности. Спрос на них вырос на 112%, при этом вёсла для лодок приобретали в шесть раз чаще, чем в апреле 2021 года (+621%).

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Помимо роста спроса на товары для турпоходов, эксперты зафиксировали подъём популярности товаров для охоты и рыбалки (145%). Активнее всего россияне стали покупать удочки (+220%), рыболовные кормушки (+300%), грузила (+237%) и рыболовные костюмы (+237%).

Ранее сообщалось, что 20% россиян не собираются брать отпуск на отдых этим летом. Около 33% имеют планы на отдых летом, однако не уверены, что их удастся реализовать.