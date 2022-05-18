Сибиряки и не только. Эксперты выяснили, кто приезжает в Алтайский край как туристы

МТС с помощью обезличенных больших данных выяснила, из каких регионов в Алтайский край во время майских каникул приезжали туристы. Оказалось, что полюбоваться достопримечательностями края приехали гости регионов Сибири, Урала и Санкт-Петербурга.

Каждый третий турист, посетивший Алтайский край в период с 30 апреля до 10 мая 2022 года, оказался из соседней Новосибирской области. На втором месте гости из Красноярского края — оттуда приехал каждый четвёртый. В тройке лидеров Санкт-Петербург — каждый десятый гость прилетел в Барнаул из Северной столицы, такой популярности, предположительно, способствовало открытие прямого авиасообщения между регионами.

Соседи-сибиряки из Томской области и Кузбасса оказались только на четвёртой и пятой строчке рейтинга. Также в топ-10 попали туристы из Москвы, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Казахстана.

Основной точкой притяжения путешественников стал туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», где в первый день мая состоялся масштабный праздник «Цветение маральника». В шаговой доступности от главной площадки можно было любоваться цветением «сибирской сакуры». Самым популярным экскурсионным маршрутом в эти дни стали Тавдинские пещеры, также расположенные на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

Кроме того, туристы активно посещали достопримечательности в Барнауле. Самым популярным местом для прогулок стала пешеходная Мало-Тобольская улица, именуемая барнаульским Арбатом, и центр гостеприимства «Горная аптека», где находится музей аптечного дела и ресторан.