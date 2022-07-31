Несмотря на плохую дорогу. Новосибирцы массово едут отдыхать в Яровое
Жителей сибирской столицы привлекли низкие цены в алтайском городе-курорте
Жители Новосибирска массово выбирают для летнего отпуска Яровое. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на сибирячку, отдохнувшую на алтайском курорте.
По словам горожанки, дорога до Ярового плохая, но это не останавливает людей, и на озере много отдыхающих.
Снять комнату в Яровом можно в среднем за 700 рублей. Дешевле гостиницы обойдётся и аренда целой квартиры.
На выбор у туристов есть несколько пляжей, но в разгар сезона там бывает не протолкнуться.
Отдохнуть при этом в Яровом можно разными способами: арендовать беседку, сходить в баню, поставить палатку, поплавать на катамаране или отведать местного фастфуда. Кроме того, можно съездить на розовое озеро Бурсоль и набрать там лечебной грязи и соли.
Как отмечает жительница сибирской столицы, цены в Яровом в целом не такие высокие, как на других популярных курортах.