«Новапорт» продолжит строить аэропорты в Сибири, но будет искать не попавшее под санкции оборудование

Аэропортовый холдинг «Новапорт» продолжит строительство новых терминалов и аэропортов на территории Сибири. Однако из-за санкций компании придётся найти новое оборудование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга Сергея Рудакова.

«Нужно было купить такое-то оборудование вентиляционное или автоматическое, и, возможно, его не будет. Сейчас мы оцениваем ситуацию и думаем, нам нужно на это месяц или два. <...> Надо осмотреться, правильно посчитать, сколько стоит, правильно посчитать, чего уже не купить, и продолжить», — сказал Рудаков.

Гендиректор «Новапорта» рассказал, что скоро посетит Томск, где идёт строительство нового терминала для внутренних линий стоимостью 2,8 млрд рублей (в ценах 2021 года). Кроме того, в сентябре планируется сдать новый терминал в новосибирском аэропорту Толмачёво, который является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом. Также Рудаков считает возможным начать строительство аэродрома около горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

Напомним, 14 марта Сергей Рудаков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о строительстве в Барнауле нового аэровокзального комплекса, который сможет принимать более миллиона пассажиров в год.

Сейчас воздушный порт краевой столицы ежегодно обслуживает около 530 тыс. пассажиров. Новый терминал барнаульского аэропорта увеличится до 8,5 тыс. кв. метров. Строительство начнётся не позднее чем через два года после проектирования объекта.