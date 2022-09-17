Одна из популярных туристических стран планирует возобновить авиасообщение с Россией
Для начала собираются запустить рейсы в Москву, а затем и в другие города
17 сентября 2022, 12:54, Илья Звягинцев
Власти Шри-Ланки в середине октября планируют возобновить авиасообщение с Россией. Первые рейсы запустят по направлению Москва — Коломбо, а затем намерены подключить и Санкт-Петербург.
Как рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана, восстановление рейсов с Москвой является первостепенной задачей.
Напомним, что компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня её самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке.
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