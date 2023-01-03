Отдых на Рождество в Алтайском крае обойдется желающим дороже, чем в других регионах Сибири

Самым дешёвым регионом для желающих отдохнуть в СФО стала Кемеровская область

20 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Стало известно, сколько будет стоить рождественский отдых в Алтайском крае в 2023 году. Об этом сообщает портал «Санатории-России.рф».

Дешевле всего в Сибири обойдётся отдых в Кемеровской области — 3730 рублей за сутки.

Самый дорогой отдых в Алтайском крае — 5520 рублей за сутки. В Новосибирской области отдохнуть будет чуть дешевле — 5410 рублей за сутки.

Для сравнения: рождественское празднование в здравницах Краснодарского края стоит 5730 рублей в сутки, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае — 5840 рублей.

Специалисты отмечают, что большой популярностью в праздничные дни у россиян пользуются спа-процедуры, массажи и косметология.