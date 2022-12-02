Появились первые изображения пятизвездочного отеля, который откроется на Алтае в 2023 году

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На курорте «Манжерок» в Республике Алтай планируют открыть пятизвёздочный отель на 304 номера.

Напомним, в отель войдут конференц-зал, спа-комплекс площадью 4,8 тыс. кв. м с пятью бассейнами, термальной зоной, банями, саунами, зоной спа-уходов и массажными залами, досуговый центр. Гостиничный комплекс также включает 12 вилл разной категории.

Как отметил гендиректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, комплекс премиальных вилл начнёт принимать гостей в конце 2023 года. Объём инвестиций в проект не называется.