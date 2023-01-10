Правда ли, что Таиланд и Вьетнам снова вводят ковидные запреты для туристов?

Таиланд решил всё же не требовать справки о ковидной вакцинации, а Вьетнам усилит проверки на границе

10 января 2023, 13:16, ИА Амител

Одни из самых популярных туристических направлений для российских туристов — Таиланд и Вьетнам — столкнулись с ростом заболеваемости коронавирусом. Из-за этого их властям пришлось снова возвращать ковидные ограничения для туристов. В одной стране почти начали требовать от иностранных гостей предъявлять сертификаты о вакцинации, а в другой ввели незначительные запреты. Amic.ru объясняет, что изменилось для туристов и надо ли будет где-то предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

В Тайланде ввели ограничения?

В Таиланде собирались вернуть ковидные ограничения с 9 января 2023 года. Газета Bangkok Post писала, что с туристов будут требовать результаты ПЦР-теста, либо документы о выздоровлении. Затем сообщалось, что для въезда в Таиланд нужен будет сертификат о вакцинации одним из признанных в стране препаратов. Это может быть «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также иностранные вакцины.

Вернуть ковидные ограничения власти решили еще и на фоне роста заболеваемости ковидом в Китае. Так, в конце декабря в стране коронавирусом заразилось около 250 млн человек.

Однако в день введения ограничений власти Таиланда решили их не принимать. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, пишет ТАСС. Чарнвиракул объяснил решение тем, что во всём мире иммунизация проводится в достаточном объёме, сообщает РБК.

Нужно ли вакцинироваться или сдавать ПЦР-тест, если я еду в Тайланд?

Нет, можно ничего не сдавать и не вакцинироваться. В стране ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации пока требовать не будут. Однако, пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристов всё-таки могут не пустить на некоторые стыковочные рейсы в Таиланд без сертификатов о вакцинации. Например, такие требует авиакомпания Qatar Airways, пишет ТАСС.

А какие ограничения ввел Вьетнам?

В отличие от Таиланда, Вьетнам всё-таки решил принять некоторые ограничения. В стране усилят санитарный контроль в аэропортах. Туркомпаниям и туроператорам поручили обеспечить соблюдение клиентами санитарных правил во время экскурсий. Дело в том, что в стране несколько месяцев распространяется заразный подвариант «омикрона» ХВВ 1.5 и поэтому власти вернули незначительные запреты.

Нужно ли делать ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, если я еду во Вьетнам?

Нет, во Вьетнам можно въехать без сертификата о вакцинации или без ПЦР-теста на коронавирус. Однако маску с собой лучше взять, чтобы надеть ее на экскурсии и в аэропорту.