Предметом тревоги назвали в Ростуризме возобновление полетов в Египет
Авиасообщение с Каиром будет возобновлено 11 апреля
Руководитель Росавиации Александр Нерадько назвал восстановление авиасообщения между РФ и курортными городами Египта предметом большой тревоги. Об этом пишет РИА "Новости".
"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги", — отметил он.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено 11 апреля. Первый рейс выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а уже с 12 апреля полеты также начнет выполнять
Egypt Air.
По словам Нерадько, в Каире будет присутствовать группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года. Причиной послужила авиакатастрофа с российским лайнером, летевшим из Египта в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли.