Предметом тревоги назвали в Ростуризме возобновление полетов в Египет

Руководитель Росавиации Александр Нерадько назвал восстановление авиасообщения между РФ и курортными городами Египта предметом большой тревоги. Об этом пишет РИА "Новости".

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"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги", — отметил он.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено 11 апреля. Первый рейс выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а уже с 12 апреля полеты также начнет выполнять

Egypt Air.

По словам Нерадько, в Каире будет присутствовать группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года. Причиной послужила авиакатастрофа с российским лайнером, летевшим из Египта в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли.