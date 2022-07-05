При въезде в Россию больше не нужно самоизолироваться после сдачи ПЦР-теста

Прибывающим на территорию России больше не нужно самоизолироваться после сдачи ПЦР-теста, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве при этом подчеркнули, что, несмотря на снятие большей части ограничений, введённых из-за пандемии, некоторые меры при въезде в РФ всё ещё действуют.

«Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на „Госуслугах“ перед возвращением домой. А в течение трёх дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. Если у вас есть сертификат о вакцинации или перенесённой болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно», — говорится в сообщении.

Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран — членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что с 15 июля Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы.