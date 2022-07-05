Природный парк с туристическими маршрутами планируют открыть на Каракольских озерах

На знаменитых Каракольских озёрах планируют построить природный парк с туристическими маршрутами. По словам пресс-секретаря главы Республики Алтай Михаила Максимова, реализация проекта займёт от двух до пяти лет.

«Специалисты проведут комплексный анализ территории, в том числе природно-экологической ситуации, пешеходных и велосипедных потоков. После этого будет разработана сама концепция парка с системой туристических маршрутов», — сказал Максимов порталу «Федерал-Пресс».

Он отметил, что реализовывать проект планируют за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Региональные власти говорят о том, что создание природного парка необходимо для того, чтобы сохранить природный ландшафт вокруг озёр.

К концу года рассчитывают закончить строительство участка дороги протяжённостью 15 километров.