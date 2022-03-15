Продажи туров с кешбэком в России продлятся до 1 мая

Продажи билетов в туры по России продлятся с 15 марта до 1 мая, сообщает ТАСС. В поездку можно отправиться с 15 марта до 1 июля.

Программа по-прежнему распространяется на поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Туристы могут вернуть до 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. Для этого нужно оплатить услуги картой «Мир». Деньги вернутся в течение пяти дней. Количество поездок на одного человека не ограничено.

Предыдущий этап программы был запущен 18 января 2022 года и завершился досрочно, в ночь на 1 марта, так как к этому моменту выделенные деньги ушли путешественникам. Ранее второй этап продаж по акции планировали на осень. Запуск программы сейчас, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

По данным Ростуризма, россияне около 800 тыс. раз воспользовались программой туристического кешбэка в начале 2022 года. Они приобрели поездки с кешбэком на 15 млрд рублей, из них обратно вернулись около 2,9 млрд.

Также с 1 мая в России запустят программу детского туристического кешбэка. По ней можно вернуть 50% потраченных картой «Мир» средств, но ограничение — не более 20 тыс. рублей на одну покупку.