Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Также им разрешено выдавать отечественные сертификаты лётной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российские авиакомпании сохранят парк иностранных воздушных судов и смогут эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Напомним, после начала спецоперации на Украине ведущие западные авиакомпании не просто прекратили новые поставки бортов в Россию, но также остановили страхование и техобслуживание уже используемых. Более того, европейские компании, предоставлявшие российским авиапредприятиям самолёты в лизинг, потребовали вернуть технику в течение месяца. Прочитайте разбор amic.ru, как гражданская авиация РФ будет выходить из тяжелейшей ситуации и не останутся ли россияне без полётов.