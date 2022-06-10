Путин поручил удвоить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Напомним, что туристический кешбэк — программа госсубсидирования внутреннего туризма, которую разработали в Федеральном агентстве по туризму. Она позволяет туристам оплатить путешествие картой «Мир» и получить обратно 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее глава государства уже поручал правительству удвоить сумму кешбэка для туристов, которые отправляются на Дальний Восток. Путин объяснил, что это необходимо для создания всех условий, при которых поездки по этому направлению станут дешевле и доступнее для россиян.