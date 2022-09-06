Путин призвал сделать путешествия доступнее людям с разным уровнем дохода
Президент отметил, что путешествия необходимы для укрепления здоровья и получения положительных эмоций — это позволит улучшать качество жизни
Президент России Владимир Путин призвал сделать путешествия доступнее людям с разным уровнем дохода. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал на профильном заседании президиума Госсовета на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий», — заявил Путин.
Президент отметил, что путешествия необходимы для укрепления здоровья и получения положительных эмоций — это позволит улучшать качество жизни. По мнению Владимира Владимировича, в этой сфере необходимо руководствоваться интересами граждан.
Напомним, что ранее Путин предложил возродить курортную зону Каякент на Каспии. По его словам, во времена СССР она была одной из лучших здравниц страны.