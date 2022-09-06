Президент России Владимир Путин призвал сделать путешествия доступнее людям с разным уровнем дохода. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал на профильном заседании президиума Госсовета на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий», — заявил Путин.

Президент отметил, что путешествия необходимы для укрепления здоровья и получения положительных эмоций — это позволит улучшать качество жизни. По мнению Владимира Владимировича, в этой сфере необходимо руководствоваться интересами граждан.

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