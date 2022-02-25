Рейсы Барнаул — Сочи возобновились с ночи на 25 февраля

Авиакомпания Nordwind с 23:45 24 февраля восстановила рейсы в Сочи из Москвы и регионов, в том числе из Барнаула, говорится на сайте компании.

Первым из вновь открывшегося аэропорта в Сочи стал как раз рейс в столицу Алтайского края в 23:45. А в 09:40 утра 25 февраля барнаульцы могли вылететь в обратном направлении.

Также вновь открылось авиасообщение с Оренбургом, Екатеринбургом, Уфой, Москвой, Нижним Новгородом, Челябинском, Казанью, Санкт-Петербургом, Самарой, Омском и Томском.

Пассажиры отменённых рейсов 24 февраля могут переоформить билет без доплат на любые открытые к продаже даты на перелёты до 26 апреля включительно.

Напомним, работа ряда аэропортов в России приостановлена с 03:45 (мск) 24 февраля до 03:45 (мск) 2 марта. Как сообщает Росавиация, речь идёт об аэропортах: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиакомпании одна за другой объявляют об отмене рейсов и возврате средств несостоявшимся пассажирам. Так поступил российский лоукостер “Победа”.