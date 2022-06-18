Романтика нетронутой природы. Как отдыхали в Горном Алтае в СССР

Горный Алтай считается одним из самых красивых мест в России. Тысячи туристов со всей страны приезжают посмотреть на величественные горы и таинственные озёра. А вот первый, в широком понимании, туристический поход здесь состоялся в 1927 году. Это было путешествие по Телецкому озеру, которое организовал Западно-Сибирский крайисполком. В нём приняло участие восемь человек из Новосибирска и Ленинграда. К 1936 году у Телецкого озера был уже выстроен жилой корпус, который и ныне украшает турбазу «Золотое озеро». В 1957-1961 годах возле озера были созданы знаменитые детские туристические базы «Рассвет», «Юность» и «Медвежонок».

Сейчас в Республике Алтай туристических баз в районе Чемала, озёр Ая и Телецкого бесчисленное множество. А как отдыхали тогда, смотрите в нашей подборке.