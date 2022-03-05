Росавиация подтвердила продление ограничений на полеты в южные аэропорты России

Росавиация официально подтвердила продление ограничений на полёты в южные и центральные аэропорты России. Об этом сказано в официальном заявлении агентства.

«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — пояснили в Росавиации.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Для перевозки пассажиров компаниям порекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.