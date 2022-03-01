Росавиация рекомендует россиянам отказаться от неслужебных поездок за границу

Росавиация порекомендовала жителям России отказаться от неслужебных поездок за границу. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Сейчас власти прорабатывают возможность запуска гуманитарных рейсов, а также возможные пути возвращения в Россию граждан, которые остались на территории европейских стран.

В данный момент людям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, которые позволят им вернуться на территорию России.

Напомним, после начала Россией спецоперации на территории Украины страны Европы приняли решение и закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Россия в качестве зеркальных мер запретила европейским судам находиться в своём воздушном пространстве.