Росавиация рекомендует россиянам отказаться от неслужебных поездок за границу
Воздушное пространство стран Европы закрыто для России, а РФ ввела зеркальные меры для европейцев
Росавиация порекомендовала жителям России отказаться от неслужебных поездок за границу. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Сейчас власти прорабатывают возможность запуска гуманитарных рейсов, а также возможные пути возвращения в Россию граждан, которые остались на территории европейских стран.
В данный момент людям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, которые позволят им вернуться на территорию России.
Напомним, после начала Россией спецоперации на территории Украины страны Европы приняли решение и закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Россия в качестве зеркальных мер запретила европейским судам находиться в своём воздушном пространстве.