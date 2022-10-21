Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для непривитых россиян, возвращающихся из-за рубежа

Роспотребнадзор с 21 октября отменил ПЦР-тестирование для непривитых россиян по прибытии в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Раньше сдавать тест нужно было в течение трёх дней с момента возвращения в РФ.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства при въезде отныне должны заполнять только анкету прибывающего на территорию России, а работодатели больше не обязаны уведомлять сотрудников о необходимости сдать ПЦР-тест при возвращении в страну.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм.