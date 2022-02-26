Россия может лишиться половины парка самолётов из-за санкций ЕС

Санкции Евросоюза могут привести к тому, что российская авиаотрасль лишится половины парка. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Власти Евросоюза полностью запретили поставки и лизинг самолётов, вертолётов и другой авиатехники в Россию. Также будут запрещены страхование и техобслуживание. Санкции распространились не только на новые, но и на старые контракты с переходным периодом до 28 марта. Из-за этого из России могут вообще исчезнуть самолёты Airbus, или же их невозможно будет эксплуатировать полноценно. Собеседники “Коммерсанта” ожидают, что такие же решения в отношении Boeing примут в США.

По последним данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится 55% российского авиафлота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. Всего, согласно транспортной стратегии РФ, в 2020 году авиакомпании РФ эксплуатировали 1,29 тыс. самолётов всех типов, из них 64% производились за рубежом.

Лизинговые контракты позволяют лизингодателю вернуть свой самолёт в случае санкций или невозможности безопасно использовать транспорт. Также поставщики транспорта и деталей должны убедиться, что Россия не будет осуществлять поставки через третью сторону. В ЕС ожидают, что операции по ремонту и техническому обслуживанию станут более сложными или невозможными для российских перевозчиков.

Решение не имеет прецедентов по своим масштабам в истории международного авиализингового бизнеса, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Оно будет иметь тяжёлые последствия и для европейских компаний, говорит он, поскольку они смогут оперативно найти клиентов только на грузовые самолёты. Пристроить остальные борта будет затруднительно с учётом сохраняющихся в Европе антиковидных ограничений и невосстановленного авиасообщения. Эксперт также сомневается, что данные санкции могут быть смягчены или вскоре отменены.