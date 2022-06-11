Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел РФ о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как прогнозировали в Ассоциации туроператоров России, экономические потери от выхода РФ из UNWTO станут нулевыми. Ранее организацию уже покинули Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Сингапур и США.

В Ростуризме тоже не видят в этом проблем. Как написала глава ведомства Зарина Догузова, страна продолжит развивать не только внутренний туризм, но и международный.

«По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности», — написала она в Telegram-канале.