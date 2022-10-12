Россиянам предложили альтернативу картам «Мир» в Турции

Эксперты предложили россиянам альтернативу платёжной системе «Мир» в Турции. Об этом сообщает Tourdom.

Отмечается, что уже сейчас россияне в Турции смогут оформить карту турецкой платёжной системы Troy. На оформление потребуется два-три дня.

Для этого пользователям необходим минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта.

Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках страны. Снять лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства и пополняется счёт.

В первую очередь карты платёжной системы Troy будут удобны для тех, кто приезжает в Турцию на длительное время.