В АТОР россиянам предложили недорогие новогодние туры на Шри-Ланку. Об этом сообщает РИА Новости.

Поездка от туроператора ПАКС на двоих обойдётся примерно в 193 тысячи рублей, что ниже, чем стоимость авиабилетов, примерно в два раза.

«Перелёт на прямом рейсе на маршруте Москва — Коломбо — Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тысяч рублей на одного пассажира», — сообщили в АТОР.

Отмечается, что туристам предстоит одна пересадка в Египте.

Для въезда в Шри-Ланку нужно будет предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или результаты ПЦР теста для непривитых туристов.