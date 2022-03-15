Россияне могут без пересадки путешествовать в 15 стран мира

Сейчас российские туристы могут без пересадки путешествовать в 15 стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее Росавиация сняла коронавирусные ограничения на полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.

Сейчас доступны следующие страны: Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка.

По другим направлениям есть только билеты с пересадкой.

На фоне санкций против России некоторые российские авиакомпании по рекомендации Росавиации с 8 марта приостановили международные полёты. Страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Кроме того, полёты остановили зарубежные авиакомпании: азербайджанские Azerbajzan Airlines и Buta Airways, египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines и другие.

Напомним, 15 марта Вьетнам открывает границы, которые последние два года были закрыты для туристов из-за пандемии. В связи с этим страна готовится к масштабному приёму российских туристов.