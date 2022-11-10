Россияне в Новый год очень хотят попасть в Иран

Специалисты сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какое туристическое направление является самым популярным у россиян в новогодние праздники. Лидером стал Иран.

На это государство приходится 20% запросов на бронирование отелей. Страна обошла даже привычную россиянам Турцию, на которую приходится 18,6% запросов. На третьем месте оказалась Белоруссия (9,8%).

Также россияне ищут отели в ОАЭ (5,6%), Британии (5,5%), Армении (4,7%), Казахстане (4,1%), Таиланде (3,6%), Узбекистане (2,4%) и Египте (2,3%).

Как отмечает «Газета.ру», в 2021 году самыми популярными новогодними направлениями у россиян были Венгрия, Вьетнам, Италия, Грузия, Сербия и Испания.