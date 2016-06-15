Россиянин купил тур в Великобританию за 4 миллиона рублей

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Стоимость самого дорогого тура в Великобританию, приобретенного россиянином к лету 2016 года, составила 4 миллиона 85 тысяч рублей. Семья из двух взрослых и двух детей отправилась в 10-дневное путешествие в марте, об этом корреспонденту "Ленты.ру" рассказала PR-директор туроператора BSI group Светлана Баранова.

"Семья побывала во множестве музеев и отправилась в индивидуальную экскурсию по Темзе на яхте класса люкс с собственным гидом и обслуживанием. Кроме того, они посетили мюзикл "Король лев", колесо обозрения "Лондонский глаз", городской аквариум и индивидуальную экскурсионную программу по Лондону для взрослых", - говорится в сообщении.

Также тур включал посещение столицы Северной Ирландии Белфаста с перелетом. Здесь экскурсия была посвящена истории "Титаника". Путешественники смогли осмотреть место строительства парохода, а также познакомиться с историей судна и судьбами пассажиров лайнера.

Отмечается, что туристы жили в пятизвездочном отеле уровня делюкс. При этом перелет из России в Соединенное королевство в стоимость тура включен не был.

Руководитель отдела Великобритании и Ирландии BSI group Елена Горохова отметила, что в последнее время наблюдается рост спроса на восемь процентов на отели и экскурсии класса люкс.

"Летом особой популярностью пользуются различные виски-туры с посещением мистических озер Лох Несс и Лох Линни, легендарных замков Скун, Балморал, Инверари и Стирлинг. Такие туры включают в себя размещение в пятизвездочных отелях или замках и начинаются от 750 тысяч рублей", — уточнила Баранова.