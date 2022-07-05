Российский чиновник назвал туристов «саранчой» и «нищебродами»

Министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков нелестно отозвался о туристах, которые приезжают в регион по пакетным турам. Об этом сообщает EAdaily.

«А нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали „за дёшево“? Какой будет толк, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — написал чиновник.

Позднее он удалил пост, однако его заметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Глава региона организовал в отношении чиновника служебную проверку.

Ранее стало известно, что стоимость пакетного тура на Камчатку на неделю составляет 45 тысяч рублей.